Te rzeczy z PRL-u dziś są bardzo cenne - zdjęcia. Pamiątki po babci mogą być warte fortunę. Masz takie w domu? To prawdziwe skarby!

Prawdziwy renesans przeżywają starocie z czasów PRL. Stylistyka retro jest teraz na topie. Co za tym idzie, chodliwe przedmioty na aukcjach sprzedażowych osiągają zawrotne ceny. Zobacz w starych kartonach, czy masz jeszcze takie rzeczy z drugiej połowy XX wieku. Może się okazać, że to prawdziwe skarby. Możesz się dziś na nich nieźle wzbogacić. Oto najbardziej poszukiwane przedmioty z czasów PRL-u.

Warto przejrzeć stare kartony na strychach i w piwnicach. Pamiątki z PRL-u są dziś niekiedy sporo warte, a na niektórych egzemplarzach można sporo zarobić. Obecnie obserwujemy powrót do estetyki retro i modę na elementy inspirowane przeszłością. Współczesne pokolenie, które nie doświadczyło PRL-owskich realiów, często sięga po te elementy jako formę indywidualnego stylu. Młodzi ludzie, którzy zazwyczaj na przykład słuchają muzyki cyfrowej, odkrywa urok i oryginalność kaset magnetofonowych i płyt winylowych, które są dla nich czymś nowym i niezwykłym, podobnie jak inne stare przedmioty. Z drugiej strony wiele osób, które dorastały w latach 80. i 90., łączy z takimi starociami wspomnienia i chce powrócić do tego wyjątkowego okresu. Zobacz też: Meble z PRL-u przeżywają prawdziwy renesans - zdjęcia i ceny. W duchu vintage powracają do naszych wnętrz

Kryształy, porcelana, ceramika i meble z PRL

Ceramika, porcelana, kryształy i kolorowe szkło są obiektem zainteresowań kolekcjonerów. Te unikalne dzieła sztuki przyciągają uwagę wzornictwem. Są połączeniem tradycji rzemiosła i estetyki folklorystycznej. W latach 50. i 60. XX wieku powstały liczne zakłady ceramiczne i fabryki porcelany, które wytwarzały przedmioty codziennego użytku, ale także wyjątkowe dzieła artystyczne. Produkowano serie naczyń czy zestawy stołowe w największych zakładach w Ćmielowie, Chodzieży, Bolesławcu czy Włocławku.

Ceramika i porcelana z PRL-u są cenne dla kolekcjonerów z kilku powodów:

Po pierwsze, stanowią one ważny dokument historyczny i świadectwo tamtej epoki. Dla wielu miłośników staroci jest to swojego rodzaju podróż w czasie.

Po drugie, stare porcelanowe naczynia mają duże walory artystyczne. Wiele z tych przedmiotów było projektowanych przez utalentowanych artystów i rzemieślników. Ich prace cechują się często wysokim poziomem wykonania i dbałością o detale. Dlatego wyroby ceramiczne nadal zachwyca swoją estetyką i stanowi cenne dzieła sztuki.

Po trzecie, peerelowskie naczynia, wazony, figurki są również cenione ze względu na swój charakter kolekcjonerski. Wiele z tych przedmiotów było produkowanych w ograniczonych seriach lub w konkretnych okresach czasu, co sprawia, że stają się one unikatowe i trudno dostępne. Z biegiem lat wiele z nich zostało utraconych lub zniszczonych, co tylko podnosi ich wartość dla kolekcjonerów. Oryginalne i dobrze zachowane egzemplarze mogą osiągać wysokie ceny na rynku.

Podobnie rzecz ma się z kryształami i kolorowym szkłem. W czasach PRL kryształy zdobiły każdą meblościankę i komodę. Wielu uważało je za piękne i eleganckie. Niegdyś schowane głęboko do szaf lub wyrzucone, dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością i zyskują na wartości. Przede wszystkim, są one wyjątkowymi pamiątkami z okresu PRL – niektórzy czują do nich po prostu sentyment, przypominają lata dzieciństwa, młodości bądź szczęśliwego czasu rodzinnego. Ponadto, kryształy te są w ograniczonej ilości, ponieważ produkcja została zakończona po upadku poprzedniego ustroju. To czyni je jeszcze bardziej pożądanymi przez kolekcjonerów.

Mimo że dziś są niemodne, ciężkie i nieporęczne, mają swój urok. Kryształowe i kolorowe wazony, patery, talerze, papierośnice, kolorowe szklanki, komplety porcelanowych naczyń i inne przedmioty z lat 60-80. XX wieku są obiektem zainteresowań poszukiwaczy starych przedmiotów. Ich ceny na portalach aukcyjnych wahają się od kilkudziesięciu złotych za sztukę do nawet 100 000 złotych za całe kolekcje. Na takich skarbach z PRL możesz zarobić - zobacz w galerii

Bardzo popularne na portalach aukcyjnych są również meble pamiętające czasy Edwarda Gierka. Są też takie odrestaurowane, wpisujące się w powrót mody na retro. Zarówno meble, które dostały drugie życie, jak i te stylizowane na lata PRL-u ,są bardzo modne, a ich ceny na portalach aukcyjnych zawrotne - sięgają od kilkuset do kilkunastu tysięcy złotych. Zazwyczaj największe wzięcie mają fotele (zwłaszcza Chierowskiego), krzesła i komody. Odrestaurowane wyglądają jak nowe.

Kultowe płyty winylowe i kasety magnetofonowe

Choć płyty winylowe i kasety magnetofonowe zostały wyparte przez płyty CD i cyfrową muzykę, obecnie przeżywają swoisty renesans. Ich powrót można tłumaczyć jako reakcję na przesycenie muzyką cyfrową i chęć powrotu do analogowego brzmienia z lat 80. i 90. Dla wielu osób kasety i winyle mają swoisty urok i charakter, którego brakuje w dzisiejszych cyfrowych formatach muzycznych. Dźwięk z gramofonu jest o wiele bardziej klimatyczny. Wiele osób uważa, że dźwięk płyt winylowych jest cieplejszy i bardziej naturalny niż cyfrowych formatów. Popularność tych nośników muzycznych jest również związana z rosnącym trendem powrotu do estetyki i stylu retro, który odnajduje swoje miejsce we współczesnej kulturze. Płytom winylowym towarzyszy często unikatowa sztuka okładki, co przyciąga wielu estetów i miłośników sztuki. Winyle mają bogatą historię, a ich popularność zmieniała się wraz z rozwojem technologii i mediów muzycznych. Jednak mimo upływu czasu i pojawienia się nowych nośników, winyle przetrwały i zdobyły sobie lojalnych fanów na całym świecie.

Biżuteria PRL

Wartość biżuterii z tamtego okresu jest zmienna i zależna od wielu czynników, w tym od modowych trendów i sentymentu do historii. Dzisiejszy powrót do biżuterii PRL to przykład, jak historia może inspirować współczesną modę i styl. Jej charakter ewoluował wraz z mijającymi dziesięcioleciami - od delikatnych wzorów lat 60., przez geometryczne formy lat 70., po masywne i ekstrawaganckie projekty lat 80. Biżuteria z PRL, choć była wykonywana z prostszych materiałów, ma swój unikalny urok, który przyciąga miłośników stylu vintage. Na portalach sprzedażowych najdroższe egzemplarze wystawiane są od kilkudziesięciu złotych przez kilka tysięcy po 11 tysięcy złotych.

Zabawki z dawnych lat

Nienaruszone, zadbane, a najlepiej w oryginalnym opakowaniu cenne są również zabawki z PRL. Resoraki, lalki, żołnierzyki, bączki - zabawki z tamtych czasów nie były tak urocze i kolorowe jak dzisiaj, jednak wtedy dla każdego dziecka były prawdziwymi skarbami. Dziś niejeden, kto zobaczy zabawkę z PRL-u powie: „O, miałem taką!”. Na portalach aukcyjnych po kilkudziesięciu latach ich ceny mogą zwalić z nóg. Niektóre egzemplarze wystawiane są za kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Stare pieniądze i znaczki pocztowe

Na rynku numizmatycznym prawdziwą furorę przeżywają banknoty i monety z czasów PRL. Kolekcje wystawione na aukcjach internetowych sięgają nawet kilkuset tysięcy złotych. Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkie stare pieniądze mają wysoką wartość na rynku kolekcjonerskim. Większość z nich ma niewielką wartość nominalną i jest dostępna za niskie ceny. Wysokie ceny są zwykle zarezerwowane dla monet i banknotów rzadkich, w doskonałym stanie zachowania lub posiadających unikalne cechy.

Warto zdobyć wiedzę na temat konkretnych monet i banknotów oraz skonsultować się z ekspertem, aby dokładnie ocenić ich wartość. Aby to zrobić, można skonsultować się z doświadczonym numizmatykiem lub sprawdzić ceny na specjalistycznych portalach internetowych poświęconych tej tematyce.

Znaczki pocztowe z czasów PRL mogą mieć wysoką wartość kolekcjonerską. Rzadkie i poszukiwane unikaty wśród pasjonatów filatelistyki mają swoją cenę. Dla filatelistów to prawdziwe skarby. Ich wartość zależy od takich czynników jak: rzadkość,

stan zachowania,

oryginalność wśród kolekcjonerów,

popyt na dany okres czy temat. Znaczki w doskonałym stanie, nienaruszone, bez wkładu lub odbarwienia są zwykle cenione przez kolekcjonerów. Popularne były niegdyś znaczki z serii "Przyroda Polski" przedstawiające różne gatunki zwierząt i roślin albo upamiętniające wydarzenia historyczne, rocznice czy ważne postaci. Aby sprawdzić wartość znaczka, warto skorzystać z różnych źródeł informacji, takich jak katalogi znaczków pocztowych, aukcje internetowe, specjalistyczne fora lub zasięgnąć wiedzy od doświadczonego filatelisty. Na przykład na portalu OLX wystawiane są egzemplarze lub całe kolekcje. Ich ceny wahają się od kilku złotych do nawet 10-20 tysięcy złotych. Na takich skarbach z PRL możesz zarobić - zobacz w galerii