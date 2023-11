Te znaki zodiaku uznaje się za najmniej inteligentne. Sprawdźcie

Na początek warto pamiętać, ze to nie znak zodiaku determinuje to jacy jesteśmy i kim jesteśmy. To jedynie szereg cech charaktery, które można przypasować do człowieka, ale też nie wszystkie. Horoskop oparty na zaledwie dwunastu znakach zodiaku nie jest przecież precyzyjny, bo ludzie mają zdecydowanie więcej barw.

Jeśli chcielibyśmy poznać swoją przyszłość musielibyśmy sporządzić swój horoskop indywidualny oparty na dokładnej dacie urodzenia (dzień, miesiąc i rok), godzinie ale także szerokości geograficznej miejsca urodzenia, im dokładniej ją określimy tym dokładniejsze informacje możemy otrzymać na swój temat.