To musisz wiedzieć o niewykorzystanym urlopie w 2023. Zobacz kiedy pracodawca zapłaci pieniądze za urlop OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Urlop to czas na odpoczynek dla pracownika. W ciągu roku ma do wykorzystania od 20 do 26 dni dodatkowo wolnych w zależności od stażu pracy. Jak się okazuje wiele osób nie wykorzystuje urlopu w ciągu roku. Co wtedy dzieje się z przysługującymi nam dniami wolnymi? Czy dostaniemy za nie pieniądze czy mogą nam przepaść? Sprawdzamy.