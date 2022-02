W katedrze we Włocławku będzie w Środę Popielcową 2022 msza w intencji pokoju na Ukrainie. Do udziału zachęca biskup Krzysztof Wętkowski

Zobacz wideo: 500 plus. Od lutego 2022 nowy nabór - wnioski tylko online

Biskup włocławski Krzysztof Wętkowski odprawi mszę świętą w intencji pokoju w obliczu toczącej się wojny na Ukrainie. Do udziału w nabożeństwie zaprasza również mieszkających we Włocławku Ukraińców. Zachęca ponadto do modlitwy i podjęcia postu w intencji pokoju. Msza odbędzie się w Środę Popielcową, 2 marca, początek godz. 18 we włocławskiej katedrze.