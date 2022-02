Pogrzeb Barbary Mossakowskiej-Wysockiej, aktorki z Włocławka. Wzruszające słowa na cmentarzu [zdjęcia]

W trakcie pogrzebu padło wiele wzruszających słów.

- Byłaś aktorką niepokorną, która ma swoje zdanie. Dzięki temu można było z tobą dyskutować, wzbogacać przedstawienie i twoją rolę. Taką cię zapamiętam, i myślę, że taką pamiętają cię koleżanki i koledzy z zespołu. - powiedział Jan Polak, były dyrektor Teatru Impresaryjnego we Włocławku. - Robiliśmy razem dwa przedstawienia - "Anię z Zielonego Wzgórza" i "Oświadczyny". Dziś, kiedy dołączyłaś do tego niebieskiego teatru tam też przygotowują się do siedemdziesięciolecia Teatru Ludzi Upartych. Pewnie zawiaduje tym wszystkim mistrz Gniazdowski i być może potrzebna mu była aktorka. Basiu, czekaj tam na nas, wszyscy kolejni "Uparci" będziemy do ciebie dołączać, bo taka jest kolej rzeczy.