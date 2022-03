W Piotrkowie Kujawskim skradziono kilkaset kilogramów węgla. Dwaj 41-latkowie zatrzymani

Policjanci z posterunku w Piotrkowie Kujawskim otrzymali zgłoszenie o kradzieży opału. Właściciel oświadczył, że nieznani sprawcy ukradli kilkaset kilogramów workowanego ekogroszku, który był na podwórku.

Mundurowi rozpytując świadków ustalili, że za to przestępstwo mogą odpowiadać dwaj 41-latkowie, zamieszkali na terenie miasta. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie im zarzutu kradzieży. Przestępstwo to zagrożone jest karą od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności - informuje Marcin Krasucki, oficer prasowy KPP Radziejów.