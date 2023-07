Włocłavia Włocławek wycofana z rozgrywek 4. ligi kujawsko-pomorskiej. Lider, Lubienianka i Piast zagrają klasę wyżej

Jak już informowaliśmy Włocłavia Włocławek nie otrzymała licencji na grę w 4. lidze kujawsko-pomorskiej w sezonie 2023/24. Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych K-PZPN w Bydgoszczy utrzymała w mocy decyzję o odmowie przyznania licencji za naruszenie kryterium finansowego. Chodzi o zaległości finansowe w stosunku do Związku (według naszych informacji to około 25 tysięcy złotych). Włocłavia ma też zaległości wobec m. in. piłkarzy. W sumie mówi się o prawie 300 000 złotych zaległości w klubie.

Po ostatnich wydarzeniach we Włocłavii wkrótce w klubie pojawi się kurator. Jak czytamy w prawie o stowarzyszeniach, jeżeli stowarzyszenie nie posiada zarządu zdolnego do działań prawnych, sąd, na wniosek organu nadzorującego (tutaj prezydenta Włocławka) lub z własnej inicjatywy, ustanawia dla niego kuratora.