Wszystkich Świętych 2023 - zmiany organizacji ruchu przy cmentarzach w powiecie radziejowskim GM/KPP Radziejów

W tym 2023 roku działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas Wszystkich Świętych rozpoczną się we wtorek (31.10) i potrwają do czwartku (2.11). Radziejowscy policjanci apelują o rozwagę, zachowanie ostrożność i stosowanie się do oznakowania przy cmentarzach.