Wypadek motorowerzysty na drodze Włocławek - Brześć Kujawski [zdjęcia]

W środę 20 lipca po godzinie 7 rano na drodze krajowej 62 między Włocławkiem, a Brześciem Kujawskim (miejscowość Potok) doszło do zdarzenia drogowego z udziałem motorowerzysty.

Chwilę po wypadku przejeżdżali tam policjanci z drogówki, którzy pomogli mężczyźnie do czasu przyjazdu załogi ratowników medycznych. Poszkodowany z urazem klatki piersiowej trafił do szpitala we Włocławku.

Ruch na czas pracy służb odbywał się jednym pasem.