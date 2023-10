Wypadek na DK 62 w Pikutkowie. Śmigłowiec LPR w akcji. Zdjęcia

Służby informacje o wypadku w Pikutkowie w gminie Brześć Kujawski otrzymały w niedzielę (1.10.2023) po godzinie 14.

Doszło tam do zderzenia dwóch samochodów osobowych, którymi podróżowały 4 osoby. Trzy są poszkodowane. Na miejsce zadysponowano śmigłowiec LPR. W działaniach biorą udział m. in. 3 zastępy Straży Pożarnej z JRG nr we Włocławku oraz OSP Brześć Kujawski - poinformował Mariusz Bladoszewski, oficer prasowy Straży Pożarnej we Włocławku.