Do zdarzenia drogowego doszło we wtorek (15.03.2022) rano w Dobrem na ulicy Dworcowej. Jadący ciągnikiem 49-latek, chciał skręcić w lewo do posesji. Nie zauważył, że jest wyprzedzany przez osobowego opla. Doszło do zderzenia, po którym odpadło tylne koło od traktora. Szczęśliwie kierowcy nie odnieśli obrażeń.

Przybyli na miejsce policjanci stwierdzili, że winę za kolizję ponosi kierujący ciągnikiem. Uczestnicy zderzenia byli trzeźwi. Za spowodowanie tej kolizji mężczyzna dostał mandat i punkty karne - informuje Marcin Krasucki, oficer rasowy KPP Radziejów.