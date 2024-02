Kierowca z Piotrkowa Kujawskiego przekroczył prędkość na DK 25. Odmówił przyjęcia mandatu

Mężczyzna jechał z prędkością 155 km/h, podczas gdy limit na tej drodze wynosił 100 km/h. To wykroczenie zostało zarejestrowane przez policyjny wideorejestrator - informuje asp. szt. Izabella Drobniecka, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu.

Po zatrzymaniu, policjanci zaproponowali kierującemu mandat w wysokości 1 500 złotych i 13 punktów karnych. Mężczyzna jednak odmówił przyjęcia mandatu, co skutkowało skierowaniem sprawy do sądu.

Przekroczenie prędkości na drodze krajowej to poważne wykroczenie, które może skutkować nie tylko mandatem, ale i punktami karnymi. W przypadku odmowy przyjęcia mandatu, sprawa trafia do sądu, co może skutkować jeszcze większymi konsekwencjami dla kierowcy.