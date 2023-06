Do wypadku doszło przed godziną 16.00 w ubiegłą środę (31.05.2023). W miejscowości Krojczyn na skrzyżowaniu doszło do zderzenia auta osobowego i motocykla.

Kierująca renault 28-letnia mieszkanka powiatu włocławskiego nie upewniła się, co do możliwości wykonania bezpiecznego manewru skrętu w lewo i nie ustępując pierwszeństwa jadącemu z przeciwnego kierunku ruchu motocykliście uderzyła w jednoślad. W wyniku tego zdarzenia kierujący kawasaki 40-letni mieszkaniec gminy Dobrzyń nad Wisłą i pasażerka jednośladu trafili do szpitala. Kobieta doznała poważnych obrażeń. Policjanci ustalili, że oboje kierujący byli trzeźwi - informuje KPP Lipno.

Na miejscu funkcjonariusze zatrzymali prawo jazdy kierującej renault. Zdarzenie zostało utrwalone na monitoringu, policja upubliczniła je jako ostrzeżenie. Na drodze należy zachować ostrożność i dokładnie upewnić się, co do możliwości wykonania manewru skrętu czy wyprzedzania - podkreśla KKP w Lipnie. To już kolejny wypadek z udziałem motocykla w dopiero co rozpoczętym sezonie.