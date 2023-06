Zbliża się pierwszy Kujawski Festiwal Archeologiczny 2023 we Włocławku - dwa dni nauki i zabawy

W piątek, 16 czerwca w ramach Europejskich Dni Archeologii w Muzeum Historii Włocławka odbędzie się sesja naukowa pt. „Vita et mors in umbra Ecclesiae”, podczas której zaproszeni prelegenci będą prezentować wyniki prowadzonych badań wykopaliskowych w regionie oraz omawiać stan zachowanego dziedzictwa archeologicznego na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej.

Pierwszy Kujawski Festiwal Archeologiczny we Włocławku zaplanowano na dwa dni.

Program Sesji naukowej pt. Vita et mors in umbra Ecclesiae:

W sobotę, 17 czerwca, w godzinach od 10.00 do 14.00, na dziedzińcu Muzeum Historii Włocławka będzie można zobaczyć obozowisko Wikingów przygotowane przez grupę pasjonatów rekonstrukcji okresu od IX do XI wieku — @pancerneknury. Podczas festiwalu odbędą się zajęcia dydaktyczne w ramach ścieżki edukacyjnej dla dzieci i młodzieży. Pokazy i warsztaty archeologiczno-plastyczne zabiorą nas w przeszłość, dzięki czemu dowiemy się, co działo się przed wiekami lub tysiącami lat w naszym mieście i okolicy. Warsztaty kulinarne zapewnią ekologiczne smakołyki, a wystawa fotografii wykopaliskowej i historycznej przybliży pracę archeologa na stanowisku archeologicznym oraz pasjonata na odtworzonym wczesnośredniowiecznym obozowisku i polu walki.