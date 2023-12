Zderzenie samochodów na DK 62 w powiecie radziejowskim. 53-latka hyundaiem wymusiła pierwszeństwo. Zdjecia

Kobieta jadąca hyundaiem, nie udzieliła pierwszeństwa przejazdu, prawidłowo jadącemu volkswagenowi. Doszło do zderzenia pojazdów, w którym nikt nie ucierpiał. Uczestnicy kolizji byli trzeźwi. Policjanci ustalili, że winę za to zdarzenie ponosi 53-latka, która wymusiła pierwszeństwo. Za to wykroczenie została ukarana mandatem i punktami karnymi - poinformował Marcin Krasucki, oficer prasowy KPP Radziejów.