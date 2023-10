14 kolizji i 6 nietrzeźwych kierowców. Tak wyglądał weekend na drogach Włocławka i powiatu włocławskiego. Zdjęcia, wideo

- W efekcie namierzyli kierującego seatem, który na ulicy Toruńskiej we Włocławku jechał ponad „setką” w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 50 km/h. Za złamanie przepisów drogowych kierujący ukarany został wysokim mandatem i utracił na 3 miesiące prawo jazdy – dodaje KMP we Włocławku.