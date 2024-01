17 kolizji we Włocławku i powiecie włocławskim, 8 kierowców pod wpływem alkoholu zatrzymanych - podsumowanie weekendu

Podsumowanie weekendu na włocławskich drogach

Od piątku (12.01.2024) do niedzieli (14.01.2024) na drogach Włocławka i powiatu włocławskiego doszło do 17 zdarzeń drogowych. Na szczęście obyło się bez poważniejszych obrażeń uczestników i zostały one zakwalifikowane jako kolizje.

Mundurowi podczas wszystkich kontroli sprawdzali także trzeźwość kierowców. Niestety w 8 przypadkach kontrole wykazały, że kierujący są pod wpływem alkoholu. 3 spośród nich dotyczyły nietrzeźwych rowerzystów, którzy za popełnione wykroczenie ukarani zostali wysokim mandatem.