19. Kujawy IKO Cup 2022 we Włocławku - tak było na zawodach karate kyokushin [zdjęcia]

- Cieszę się, że jesteście z nami. Życzę wam z całego serca, aby każdy z was wywalczył jak najlepsze miejsce, choć z drugiej strony wiemy, że w sporcie nie ma przegranych, a sztuka karate to nie tylko trening - to prawda i rozwój duchowy. Karate nie kończy się na sali dojo - powiedział do zebranych sensei Juliusz Mazurkiewicz, prezes Włocławskiego Klubu Karate Kyokushin.