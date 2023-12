20. Ogólnopolski Turniej Karate Kujawy IKO Cup 2023 we Włocławku. Zdjęcia

- To już dwudziesta edycja Turnieju Karate Kyokushin, to już kawałek historii i dla naszego klubu, i dla miasta - mówi Juliusz Mazurkiewicz, prezes Włocławskiego Klubu Karate Kyokushin. - I ja stawiałem pierwsze kroki na tym turnieju, i wielu innych trenerów, kierowników. To już naprawdę duża rzesza ludzi, która przez te dwadzieścia lat przewinęła się przez te turnieje. Przy tej okazji muszę wspomnieć tatę, Shihana Jana Mazurkiewicza, który zapoczątkował ten turniej. Ta impreza jest dla nas priorytetem. Mamy zamiar ciągle nad nią pracować, ulepszać, by zawodnicy byli zadowoleni z tych imprez. Mamy nadzieję, że przy wsparciu Urzędu Miasta turniej będzie się rozwijał.