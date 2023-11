21 kolizji, trzech nietrzeźwych kierujących we Włocławku i okolicy zatrzymanych. Podsumowanie Wszystkich Świętych 2023 - zdjęcia

Policjanci z KMP Włocławek udzielali pomocy uczestnikom ruchu drogowego, w tym upłynniali ruch w przypadku tworzenia się ulicznych zatorów. Zwracali także uwagę na to czy kierowcy i piesi stosują się do przepisów ruchu drogowego i reagowali na wykroczenia szczególnie niebezpieczne, tj. przekraczanie dozwolonej prędkości, czy nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu - mówi nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.