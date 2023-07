49-latek BMW nie wyrobił na zakręcie i uderzył w słup oświetleniowy we Włocławku. Miał ponad 3 promile - zdjęcia GM/KMP Włocławek

Do zdarzenia drogowego na osiedlu Kazimierza Wielkiego we Włocławku doszło we wtorek 4 lipca 2023 roku około godziny 12. Szczegóły, zdjęcia.