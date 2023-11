Andrzejki 2023 we Włocławku - tak było w Pałacu Bursztynowym. Zdjęcia Wojciech Alabrudziński

Andrzejki to tradycyjne imprezy urządzane pod koniec listopada i rzadko już związane z urodzinami Andrzeja czy wróżbami. Odwiedziliśmy lokale we Włocławku, by zobaczyć, jak się bawią goście na imprezach. Zobaczcie zdjęcia z Pałacu Bursztynowego we Włocławku.