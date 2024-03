Angelika Szymańska z Włocławka zdobyła 700 punktów do rankingu olimpijskiego. Przepustka na igrzyska coraz bliżej

Po przerwie wymuszonej kontuzjami stóp i zmniejszonymi obciążeniami treningowymi w ostatnich tygodniach nie byłam w swojej najwyższej fizycznej dyspozycji, a mimo to potrafiłam wygrać walki z bardzo wymagającymi przeciwniczkami. W dodatku dorzuciłam sporo punktów do rankingu olimpijskiego, zatem start jak najbardziej na plus. Oczywiście pozostaje niedosyt po przegranej walce finałowej, ale nie zamierzam jej rozpamiętywać, wyciągam wnioski i idę dalej, bo w tym roku są jeszcze ważniejsze turnieje do wygrania - komentuje przedstawicielka Kaman Sport Group Angelika Szymańska.