Adam Spychalski z AMSW Włocławek mistrzem Europy kadetów w kickboxingu

Adam Spychalski: Jeszcze nie mogę w to uwierzyć, że jestem mistrzem Europy, to dopiero po czasie dociera do człowieka. Ciężka praca z trenerem klubowym Danielem Tobjaszem i trenerem od motoryki Tomkiem Straszewskim przyniosła efekty. Bardzo im dziękuje za pomoc. To dzięki ich wiedzy i umiejętności jej przekazania, dzięki mojej wytrwałości i poświęceniu się oraz sponsorom zostałem mistrzem Europy.