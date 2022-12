Auto nie chce odpalić? Mieszkańcom Włocławka pomoże w zimę straż miejska

Tak można zgłosić się do miejskich strażników we Włocławku po pomoc w uruchomieniu auta

„Prosimy jednak pamiętać o tym, że świadczona pomoc przy uruchamianiu samochodu nie należy do ustawowych zadań Straży Miejskiej, dlatego będzie obwarowana pewnymi ograniczeniami” - zaznacza włocławska straż miejska.

Osoby, które będą zainteresowane pomocą miejskich strażników przy uruchomieniu swojego auta, mogą zadzwonić pod numer 986, do dyżurnego straży miejskiej. Następnie należy wskazać lokalizację samochodu, podać jego markę i numer rejestracyjny.

Nie w każdym przypadku straż miejska pomoże uruchomić samochodów

Jakie to ograniczenia? Strażnicy pojadą we wskazane miejsce - w celu uruchomienia pojazdu - przede wszystkim wtedy, gdy nie będą zajęci innymi, pilnymi zgłoszeniami. Mundurowi zaznaczają też, że właściciele pojazdów muszą się liczyć z tym, iż strażnicy nie będą jeździć kilkakrotnie do pomocy przy uruchomieniu tych samych pojazdów.