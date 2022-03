Caritas Diecezji Włocławskiej zorganizował zbiórkę i przygotował miejsca dla uchodźców z Ukrainy [zdjęcia]

- Pierwszy bus z materiałami (ok. 2 ton), dotarł już do Lubiszewa niedaleko Tczewa, gdzie schronienie znalazło kilkunastu uchodźców z Ukrainy. Zbiórka z niedzieli, 27 lutego, przyniosła kolejne 2 tony materiałów, które, po wstępnych segregacjach, przekazane zostały ukraińskim rodzinom w Toruniu, Brześciu Kujawskim, a część trafiła do służb granicznych - informuje Kuria Diecezjalna we Włocławku.