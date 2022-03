Rozpoczęła się rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych we Włocławku. Po raz pierwszy prowadzona jest elektronicznie

Rekrutacja do klas pierwszych włocławskich podstawówek

Rekrutacja do pierwszych klas szkół podstawowych we Włocławku na rok szkolny 2022/2023 rozpoczęła się 1 marca 2022 roku. Składanie wniosków o przyjęcie przez rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły możliwe będzie do wtorku 8 marca do godziny 15. Natomiast od 9 do 25 marca 2022 roku (do godziny 15) trwać będą zapisy do klasy pierwszej szkoły podstawowej dzieci spoza obwodu danej szkoły. Przypomnijmy, że do szkoły poza obwodem uczniowie mogą zostać przyjęci, jeśli będą w niej wolne miejsca.