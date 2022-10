Casting "WŁOwimy talenty" 2022 w Centrum Kultury "Browar B." we Włocławku [zdjęcia]

W środę na scenie Centrum Kultury „Browar B.” wystąpiło we Włocławku kilkadziesiąt osób nie tylko z Włocławka, które zaprezentowały swoje talenty wokalne, taneczne i muzyczne. Podczas castingu jury wyłoniło dziesięć osób, które zaprezentują się podczas finału akcji za tydzień, w środę, 19 października na tej samej scenie.

Wśród nich będzie osoba lub duet albo zespół, który wystąpi na Dniach Włocławka w roku 2022. Celem konkursu „WŁOwimy Talenty” jest wyłonienie utalentowanych osób oraz zapewnienie im wsparcia merytorycznego, jak zapewnia organizator akcji - fundacja We are for U.