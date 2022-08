Dramatyczne sceny na Zazamczu we Włocławku. Nie żyje młoda kobieta [zdjęcia]

Do wypadku na torach doszło w piątek 19 sierpnia przed godziną 22 na dworcu Zazamcze we Włocławku.

Poszkodowana natychmiast została przekazana załodze ratownictwa medycznego, która przystąpiła do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Podczas tych działań ratownicy medyczni zabrali kobietę do szpitala we Włocławku. Niestety, mimo szybkiej pomocy udzielonej młodej dziewczynie nie udało się jej uratować. Poszkodowana zmarła po dotarciu do placówki medycznej. Jej wiek określano między 16, a 20 rokiem życia. Trwają czynności mające na celu ustalenie tożsamości nastolatki.

Na miejscu pracowali policjanci. Ruch pociągów był początkowo wstrzymany.

Sprawą na miejscu zajęło się kilkunastu policjantów. Dojechał również Jarosław Stocki, zastępca komendanta KMP we Włocławku.