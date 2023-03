Dzień bez kolizji dniem straconym. Czy na "słynnym" już skrzyżowaniu we Włocławku światła zostaną włączone?

Do 31 lipca 2023 roku nie pojedziemy Szosą Brzeską na odcinku od ul. Wiejskiej do ronda Falbanka. Objazd wyznaczono ulicami: Wiejską, Zgodną i Fredry.

Dzień bez kolizji dniem straconym - tak okoliczni mieszkańcy komentują sytuację, jaka od prawie miesiąca ma miejsce na skrzyżowaniu Wiejska – Zgodna – Gajowa, które we Włocławku jest już nazywane przez internautów "słynnym".

Przypomnijmy, że w związku z budową drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe we Włocławku od 13 lutego do 31 lipca 2023 roku, nie pojedziemy Szosą Brzeską na odcinku od ul. Wiejskiej do ronda Falbanka. Objazd wyznaczono ulicami: Wiejską, Zgodną i Fredry. Jednocześnie wyłączona została sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Wiejska – Zgodna – Gajowa we Włocławku do dnia 31 lipca 2023 roku. Zmianie uległa również organizacja ruchu na skrzyżowaniu. Pierwszeństwo przejazdu mają jadący ulicami Wiejską i Zgodną. Zmiany te już od pierwszego dnia przysporzyły wielu kierowcom nie lada problemów.

Dlaczego sygnalizacja została wyłączona? Z uwagi, że do poprowadzenia objazdu dla pojazdów poruszających się drogą krajową nr 62 w tym ruchu tranzytowego konieczne było dostosowanie geometrii ww. skrzyżowania do ruchu pojazdów ciężkich poprzez zwiększenie promienia łuku jezdni na relacji Wiejska – Zgodna we Włocławku, tym samym demontaż części chodnika i drogi rowerowej oraz utwardzenie tego terenu masą asfaltową.

Dodatkowo konieczne było zdemontowanie masztu z umieszczonymi sygnalizatorami na wlocie ul. Wiejskiej od strony drogi krajowej oraz masztu ze sygnalizatorem dla pieszych, oraz przyciskiem wzbudzającym przy przejściu dla pieszych na wlocie od strony ul. Zgodnej, przez co musiała zostać wyłączona praca sygnalizacji świetlnej.

Decyzja o wyłączeniu sygnalizacji została podyktowana także zapewnieniem maksymalnej przepustowości na relacji wytyczonego objazdu poprzez zmianę pierwszeństwa przejazdu – informuje Bartłomiej Kucharczyk z Urzędu Miasta Włocławek.