Egzamin ósmoklasisty 2022, tak było na teście z języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 10 we Włocławku [zdjęcia] Wojciech Alabrudziński

W czwartek, 26 maja uczniowie klas ósmych Szkoły Podstawowej nr 10 we Włocławku przystąpili do pisania testów z języka angielskiego. Był to trzeci dzień egzaminów ósmoklasisty 2022. Zobaczcie zdjęcia z włocławskiej "Dziesiątki".