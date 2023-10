Fundacja Klubów Gazety Polskiej zachęca we Włocławku do udziału w wyborach i referendum. Zdjęcia

We wtorek, 10 października 2023 roku, przy ulicy Krętej 2 we Włocławku odbyła się akcja "Tour de Referendum", akcja zorganizowana pod hasłem: „Głosujesz Decydujesz”, podczas której eksperci od prawa wyborczego wyjaśniali wszelkie wątpliwości dotyczące zbliżających się wyborów do Sejmu i Senatu, ale również wyjaśniali, dlaczego ważne jest ogólnokrajowe referendum.