Joanna Borowiak, poseł na Sejm, oraz Prawo i Sprawiedliwość Włocławek namawiają do głosowania w referendum

Jednym z głównych tematów podczas konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości we Włocławku była kwestia nielegalnym imigrantów i paktu migracyjnego Parlamentu Europejskiego.

- Partia Webera, Tuska i PSL chce zmusić kraje europejskie, by przyjmowały nielegalnych imigrantów - mówi Joanna Borowiak, poseł na Sejm RP. - Chcą zafundować Polkom i Polakom to, co zafundowali w Niemczech, we Francji, w Szwecji i we Włoszech. Wszyscy mamy przed oczami obrazki z Lampedusy. Stąd ten pomysł na przymusową relokację. To błędna polityka Angeli Merkel doprowadziła do tego, że dziś jest ogromny chaos w Unii Europejskiej. Te kraje, które przyjmowały nielegalnych imigrantów borykają się z ogromnymi problemami. Słyszymy o patrolach w Niemczech, które mają zabezpieczać mieszkańców miast i miejscowości, kiedy mieszkańcy będą chcieli wyjść z domu po godzinie 22. Słyszymy o kryzysie - to właśnie zafundowali nam europejscy decydenci. Nie ma na to naszej zgody. Prawo i Sprawiedliwość powiedziało w roku 2015 "Nie". W roku 2018 zgłosiliśmy veto przeciwko przymusowej relokacji i to mocne veto powtarzamy dzisiaj.