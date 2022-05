Groźny wypadek na bulwarach we Włocławku [zdjęcia] Paweł Czarniak

We wtorek 17 maja 2022 roku, po godzinie 18:30 na ulicy Bulwary zderzyły się dwa samochody. Na miejscu straż pożarna i pogotowie. Jedna osoba z obrażeniami trafi do szpitala. Wkrótce więcej informacji o groźnym wypadku do którego doszło we Włocławku.