Groźny wypadek na DK 91 na drodze Włocławek - Kowal [zdjęcia] Paweł Czarniak

Zderzenie opla z łosiem na Dk 91 niedaleko "Sosenki". Jedna osoba trafiła do szpitala we Włocławku. Zdjęcia. Młode dziewczyny jechały do włocławskiego "Ekonomika" na lekcje. Wkrótce więcej.