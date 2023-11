III Włocławski Złaz Turystyczny 2023 w Bazie Przygody we Włocławku. Zdjęcia

Ja też harcerzem byłem, jeździłem na obozy. Harcerstwo to jest to - tak jak Krzysiek powiedział trzeba, być po prostu na obozie, ja też byłem, bo jest to kuźnia charakteru. Wielu przydatnych rzeczy można się nauczyć, których w życiu się wykorzystuję. Bardzo dziękuję, zawsze macie w nas wsparcie - powiedział Marek Wojtkowski, prezydent miasta Włocławek.