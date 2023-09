Tak było podczas pikniku rodzinnego w bazie przygody we Włocławku. Zdjęcia

W połowie września (16.09) harcerze z włocławskiej bazy przygody zorganizowali wyjątkowy piknik rodzinny , podczas którego zaplanowano wiele atrakcji zarówno dla najmłodszych, jak i starszych uczestników. Podczas pikniku można było wziąć udział w grze terenowej, postrzelać z łuku, lub pojeździć konno. Harcerze informowali również o tym w jaki sposób można zapisać się do harcerstwa.

Co przygotowano na drugą połowę września 2023?

We wrześniu 2023 roku w harcerskiej bazie przygody we Włocławku zaplanowano aż 30 bezpłatnych spotkań, podczas których każdy znajdzie coś dla siebie. Będą to zajęcia zarówno dla młodszych dzieci, młodzieży, dorosłych, a także dla seniorów.