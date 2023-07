Harcerze z Włocławka zorganizowali dla dzieci wyjście do parku linowego. Zdjęcia

W piątek, 21 lipca 2023 roku, dla dzieci w wieku 10-16 lat harcerska baza przygody we Włocławku zorganizowała integracyjne wyjście do parku linowego. Po przygotowaniu i szkoleniu dzieci ruszyły na wybrane, dopasowane do wieku i wzrostu oraz umiejętności trasy.

Niektóre dzieci w parku były pierwszy raz, ale odważnie wybierały wcale nie najlżejsze trasy. Było mnóstwo zabawy, śmiechu, ale też i sporo adrenaliny. We wspólnej zabawie wzięło udział piętnaścioro dzieci.