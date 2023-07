Harcerze z Włocławka przygotowali na wakacje 2023 szereg atrakcji. Zdjęcia

Co przygotowano na drugą połowę sierpnia 2023?

Bezpłatne zajęcia w harcerskiej bazie przygody we Włocławku

W sierpniu 2023 roku w harcerskiej bazie przygody we Włocławku zaplanowano aż 30 bezpłatnych spotkań, podczas których każdy znajdzie coś dla siebie. Będą to zajęcia zarówno dla młodszych dzieci, młodzieży, dorosłych a także dla seniorów.

Już we wtorek 1 sierpnia o godzinie 15:30 harcerze z bazy przygody we Włocławku zapraszają dzieci w wieku 6-10 lat, do udziału w grze terenowej - w świecie zucha. Kontakt: [email protected] Tego samego dnia dla wszystkich powyżej 13 roku życia o godz. 18 odbędzie się cykliczna już nauka gry na gitarze dla początkujących. Kontakt: [email protected] W środę, 2 sierpnia, o godz. 14 dla dzieci w wieku 6-10 lat rozpoczną się zajęcia kreatywne - mały chemik. Kontakt: [email protected]