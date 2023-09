Harcerze z Włocławka przygotowali na wrzesień 2023 szereg atrakcji. Zdjęcia, wideo

W środę, 6 września 2023 roku, harcerska baza przygody we Włocławku zorganizowała spotkanie z pasją: malowanie figurek. Podczas zajęć można było pomalować jednego z wybranych pokemonów. Spotkanie z pasję to cykl zajęć o różnorodnej tematyce, dlatego każdy znajdzie tu coś dla siebie.

Bezpłatne zajęcia w harcerskiej bazie przygody we Włocławku

We wrześniu 2023 roku w harcerskiej bazie przygody we Włocławku zaplanowano aż 30 bezpłatnych spotkań, podczas których każdy znajdzie coś dla siebie. Będą to zajęcia zarówno dla młodszych dzieci, młodzieży, dorosłych, a także dla seniorów.

Te zajęcia odbędą się w bazie przygody we Włocławku w pierwszej połowie września 2023 roku

W czwartek, 7 września 2023 roku, harcerze z bazy przygody we Włocławku zaprosili dzieci w wieku 6-10 lat, do udziału w grze terenowej - w świecie zucha. Sporo będzie się działo w sobotę 9 września. O godzinie 10 rozpoczną się zajęcia fitness z instruktorem dla kobiet - kobiety na sportowo (grupa zamknięta). O godz. 11:30 - spotkania z pasją - ceramika. Warsztaty tworzenia z gliny dla mieszkańców Włocławka powyżej 18 roku życia. Kontakt: [email protected] .

Co przygotowano na drugą połowę września 2023?

W piątek 15 września o godzinie 15:30 harcerze z bazy przygody we Włocławku zapraszają dzieci w wieku 6-10 lat, do udziału w grze terenowej - w świecie zucha. Kontakt: [email protected]. Tego samego dni o godzinie 16 zajęcia kreatywne "To nie magia to chemia!"- lekcja chemii z doświadczeniami dla dzieci (12-14 lat) oraz o godzinie 16 dl dzieci powyżej 13 roku życia spotkanie z pasją - ochrona środowiska Kontakt: [email protected].