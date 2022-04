Imprezy we Włocławku i okolicy w weekend 8-10 kwietnia 2022: przeboje Republiki, festiwal roślin, jarmark... [plan]

Święta Wielkanocne 2022 zbliżają się wielkimi krokami, więc warto skorzystać z okazji, by zaopatrzyć się we wszelakie świąteczne wiktuały i akcesoria. Tą okazją jest niewątpliwie dwudniowy Włocławski Jarmark Wielkanocny na Zielonym Rynku we Włocławku.

A dla miłośników doniczkowych roślin ozdobnych imprezą, której nie mogą przegapić, jest także dwudniowy Festiwal Roślin w Hali Mistrzów we Włocławku