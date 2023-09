Jechał prawie 150 km/h na alei Królowej Jadwigi we Włocławku. Stracił prawo jazdy, zapłacił dwa tysiące złotych mandatu

- Wówczas mundurowi z włocławskiej grupy SPEED zmierzyli prędkość mercedesa jadącego aleją Królowej Jadwigi. Okazało się, że kierowca jechał w obszarze zabudowanym o wiele za szybko niż pozwalały na to przepisy. Pomiar wykazał prędkość 147 km/h, w miejscu gdzie obowiązywało ograniczenie do 80 km/h nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.