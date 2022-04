Katastrofa budowlana pod Włocławkiem. Dach budynku runął na pracownika [zdjęcia]

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w piątek 29 kwietnia w miejscowości Baruchowo runął dach budynku, który był wyznaczony do przebudowy.

Stało się to na skutek wykonywania prac ziemnych tuż obok budynku. Konstrukcja runęła na jedną osobę, która byłą w środku. Według naszych ustaleń poszkodowany to kierownik budowy. Z gruzowiska wyciągnęli go strażacy OSP.