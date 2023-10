Kierowcy z powiatu radziejowskiego mieli po ponad dwa promile! Pomogły obywatelskie zgłoszenia

Skierowany w to miejsce patrol prewencji, zatrzymał traktor do kontroli. Za kierownicą siedział 55-letni mieszkaniec powiatu radziejowskiego , który wydmuchał ponad dwa promile. Od razu stracił prawo jazdy.

To nie koniec problemów zatrzymanego. Okazało się, że 33-latek, zgodnie z postanowieniem sądu, miał do odsiadki dwanaście miesięcy, za niestosowanie się do sądowego zakazu kierowania. Nie stawił się jednak do odbycia kary.