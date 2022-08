Kobieta wypadła z okna. Wypadek na ulicy Zakręt we Włocławku

Do groźnego zdarzenia doszło we wtorek 23 sierpnia przed godziną 9 na ulicy Zakręt we Włocławku.

Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie kobiecie, która upadła z wysokości.

Poszkodowana kobieta wypadła z okna na drugim piętrze. W momencie przybycia straży pożarnej była przytomna. Do czasu przyjazdu pogotowia strażacy udzielili rannej pierwszej pomocy - poinformował Mariusz Bladoszewski, rzecznik straży pożarnej we Włocławku.

Wkrótce więcej informacji.