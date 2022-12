Kolizje podczas opadów marznącego deszczu we Włocławku. 621 kierowców skontrolowanych podczas akcji "Trzeźwy poranek"

Apelujemy o rozsądek i zdjęcie nogi z gazu. Pamiętajmy, że oblodzona, czy też mokra, pokryta śniegiem nawierzchnia powoduje zmniejszenie przyczepności kół pojazdu i wydłuża drogę hamowania. W tych trudnych warunkach dla wszystkich uczestników ruchu drogowego zadbajmy także o to, aby zapewnić sobie dobrą widoczność, czyli odpowiednio wcześnie zejdźmy do auta, by odśnieżyć szyby i lusterka. Nie zapomnijmy również o usunięciu śniegu z reszty pojazdu. W przeciwnym przypadku takie zalegające na aucie bryły śniegu mogą odpaść od niego w czasie jazdy i stworzyć zagrożenie do innych użytkowników dróg. Jeżeli jeszcze nie zmieniliśmy opon na zimowe, to z pewnością najwyższy czas, aby to uczynić - apeluje Tomasz Tomaszewski z KMP Włocławek.