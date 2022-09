Marek Wojtkowski złożył oświadczenie majątkowe. Co posiada prezydent Włocławka? Sprawdź też majątki jego zastępców

Tyle w 2021 roku zarobił prezydent Włocławka

Prezydent Marek Wojtkowski z tytułu zatrudnienia w Urzędzie Miasta Włocławek w 2021 roku zarobił 185 196,39 zł w Urzędzie Miasta. Do tego ponad 23 tys. zł w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, gdzie pracuje na pół etatu. Ponad 34 tys. zł dochodów przyniosła mu praca w radzie nadzorczej Komunikacji Miejskiej w Płocku. W oświadczeniu wykazał również 5760 zł dodatkowych zarobków. Łącznie oznacza to ponad 242 tys. zł dochodów, czyli o ponad 85 tys. zł więcej, niż w roku poprzednim. Przypomnijmy, w 2020 roku prezydent Marek Wojtkowski zarobił ponad 157 tys. zł: prawie 137 tysięcy złotych w ratuszu i ponad 20 tys. zł w PUZ. Inne zarobki wyniosły 239,28 zł.