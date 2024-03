Miał prawie 2,5 promila, policjanci z Włocławka zajęli mu seata. Nowe przepisy mogą kierowcę kosztować samochód!

Policjanci zatrzymali 39-latkowi prawo jazdy i obecnie prowadzą postępowanie dotyczące kierowania w stanie nietrzeźwości. Funkcjonariusze tymczasowo zajęli do też sprawy samochód, którym jechał mężczyzna i przekażą materiały do prokuratury celem podjęcia decyzji w kwestii zabezpieczenia majątkowego. nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku.