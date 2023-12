MotoMikołajki 2023 - motocykliści z Włocławka zawieźli prezenty dzieciom w Brzeziu. Zdjęcia

- To już taka nasza coroczna tradycja - mówi Wojciech Czaja, koordynator akcji. - Dwa razy do roku staramy się pomagać dzieciom z Brzezia - na Dzień Dziecka i na Mikołajki. Zbieramy dary od sponsorów i wszystkich tych, którzy chcą pomóc maluchom. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą się przyłączyć do tej akcji.