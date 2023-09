Na ulicy Wyzwolenia w Radziejowie policjanci zatrzymali 38-latka z narkotykami

Kryminalni mieli sygnały, że może on mieć związek z narkotykami. Policjanci znaleźli przy mężczyźnie woreczek z białymi kryształkami. Wstępne testy pokazały, że jest to niewielka ilość metamfetaminy.

Nie zgłosił się do więzienia. Zatrzymali go policjanci z Piotrkowa Kujawskiego

Natomiast mundurowi z Piotrkowa Kujawskiego zatrzymali mężczyznę, który w terminie nie stawił się do odbycia kary. Teraz za popełnione wcześniej przestępstwa, najbliższe dni spędzi za kratami. 43-latek, zgodnie z postanowieniem radziejowskiego sądu, miał do odsiadki 20 miesięcy, za kradzież i posiadanie narkotyków. Nie stawił się jednak do odbycia kary. Wtedy została podjęta decyzja o poszukiwaniach. Policjanci ustalili, gdzie może przybywać. Pod wytypowanym adresem zatrzymali poszukiwanego. Mężczyzna trafił już do zakładu karnego, gdzie odsiedzi zasądzoną karę.